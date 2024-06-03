Абхазия открывает исследователям новые тайны

Черноморское побережье Абхазии преподносит ученым все новые сюрпризы – во время последней международной подводно-археологической экспедиции ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) обнаружили остатки средневекового строения и античные амфоры, сообщили в пресс-службе вуза.
Помогла в поисках специальная аппаратура, с помощью которой археологи исследовали глубины от 1 до 60 м в акватории городов Гудаута и Сухум, передает РИА Новости.
Самую интересную находку преподнесла Сухумская бухта - в устье реки Беслетки, где предположительно располагался древний город Диоскурия, рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры Севастопольского государственного университета, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
"Ранее, в 1970-1980 годах, здесь была найдена античная стела, которая сегодня находится в Сухумском государственном музее. И в этом же районе на глубине 2,4 метра мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика"
- Виктор Лебединский
Работы по детальному исследованию находки запланированы на 2024-2025 годы.
Акватория сухумской Гудауты изобилует древними амфорами – как полагают исследователи, это груз кораблей, потерпевших кораблекрушение.
Также гидролокаторы помогли ученым найти 11 потенциально интересных подводных локаций с элементами древних строений, более детально их будут изучать с помощью водолазов.