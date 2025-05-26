Абхазия официально открыла купальный сезон 2025

С сегодняшнего дня в Абхазии стартовал пляжный сезон 2025. Отдых на море для туристов пока открыт только в Гагре, в других частях республики его запустят позже.

На черноморском побережье курортного города Гагра в Абхазии официально стартовал купальный сезон, в Сухуме и других частях страны он начнется 10 июня, сообщил глава Госинспекции МЧС по маломерным судам Тенгиз Сабуа.

В настоящее время температура моря на побережье Абхазии достигла +19 градусов.

Тенгиз Сабуа, как передал "Интерфакс", рекомендует туристам посещать только оборудованные пляжи, где специалисты проводят регулярные проверки качества воды и дежурят спасатели. Обычно они находятся в центре курортных городов.

Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева заявила, что пробы морской воды не показали отклонений от нормы. Их планируют брать ежедневно с 15 мая по 15 октября у побережья, где чаще всего проводят отдых на море туристы.