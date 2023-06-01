50% туров на лето по России уже продано

Опубликовано: 20:58, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне уже скупили половину путевок, рассчитанных на летний отдых внутри страны. Популярнее всего туры в Краснодарский край, Дагестан и Кавминводы.

Около 50% туров на лето по России распродано к 1 июня, рассказали в АТОР.

Наибольшим спросом пользуются путевки в Краснодарский край, продажи в этом году выросли на 27% за первые пять месяцев по сравнению с прошлогодними данными.

Главный курортный город России рискует летом не вместить всех желающих. В первые дни лета в Сочи отели загружены на 78%. Всего за сезон с мая по сентябрь в Сочи ждут свыше 4,5 млн туристов.

Максимальный всплеск продаж связан с Дагестаном - плюс 66% по сравнению с январем - маем 2022 года.

Заметный рост спроса произошел на туры в Кавминводы - плюс 25%.

Аутсайдером является Крым. По сравнению с прошлым годом туры в этот регион сегодня продаются на 31% хуже.

"В среднем мы рассчитываем, что все направления, даже с учетом падающего Крыма, покажут прирост - порядка 15% в среднем по России за сезон, если не случится какого-то события, которое опять заставит туристов ждать"

– АТОР