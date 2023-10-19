Опубликовано: 19:28, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Абхазии назвал дату предполагаемого запуска единственного аэропорта в республике. Открыть его планируется к Новому году, в декабре 2024 года.

Менее чем через полтора года аэропорт в Сухуме может начать принимать и выпускать рейсы, о сроках запуска авиагавани рассказал сегодня абхазский лидер Аслан Бжания.

"Технические полеты у нас будут не позднее июля, запуск аэропорта – 31 декабря 2024 года"

– Бжания

Инвестор, который займется реконструкцией аэропорта, не работающего уже 30 лет, будет назван до конца октября, добавил президент Абхазии. Российская компания-инвестор приведет в порядок также примыкающую к аэропорту инфраструктуру.

Сухумский аэропорт поможет серьезно нарастить поток туристов из России в республику, который сейчас в основном добираются до местных курортов через сухопутную границу.