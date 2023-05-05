2023 год в России станет рекордным по внутреннему туризму

Опубликовано: 9:41, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом в России может быть установлено множество туристических рекордов, считают в АТОР. Все больше граждан предпочитают отдыхать в своем же или соседнем регионе, значит субъектам будет обеспечен небывалый турпоток.

Тренд по отдыху недалеко от дома набирает обороты в России и может принести многих регионам рекордный турпоток этим летом, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Граждане стали проводить отпуска не на морских курортах, но на внутренних водоемах, останавливаясь на турбазах у озер и рек.

"В этом году ощущение безопасности и спокойствия отдыха очень важно для многих туристов, в связи с чем они и выбирают отдых недалеко от дома на водоемах, чтобы при необходимости можно было быстро вернуться домой"

– глава АТОР Майя Ломидзе

По ее словам, пик внутреннего туризма случится в июле-августе, тогда можно ожидать 100% загрузки мест размещения вблизи пресных водоемов России.

"Таким образом, во многих регионах могут быть побиты рекорды по количеству туристов, особенно в июле и августе"

– Майя Ломидзе

Граждане стали отдавать предпочтение отдыху в своем или соседнем регионе с 2020 года, тренд был порожден пандемией, когда добраться куда-либо было сложно, а наиболее предпочтительным стал уединенный отдых на природе.