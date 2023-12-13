20 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон"

Авария с участием более 20 машин случилась сегодня на М-4. ДТП затруднило движение по трассе в сторону юга.

Массовое ДТП с участием более 20 автомобилей произошло днем 2 января на трассе М-4 "Дон".

"В 13.10 на 270 км автодороги М-4 Дон Воловского района Тульской области (в сторону Воронежа), по предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств (количество уточняется)"

– ГИБДД по Тульской области

Авария стала причиной пробки. В настоящее время автомобилистам рекомендуется следовать в объезд данного участка.

Причиной ЧП, вероятно, стала плохая видимость из-за снегопада и гололед. Неблагоприятные погодные условия сохранятся еще сутки.

Информации о пострадавших в результате аварии нет.