Гололед заполнил Донскую травму на 100%

Травматологические отделения и больницы Ростова-на-Дону и области заполнены до отказа. Об этом сообщил глава регионального Минздрава, отметив, что в направлении разгрузки отделений ведется работа. В том числе, увеличиваются бригады врачей.

В связи с гололедом травматологические отделения Ростовской области заполнились до отказа. Травматологическая больница столицы региона также переполнена.

«По сравнению с 12 декабря мы видим снижение обращений, особенно по травмпунктам, <...> пик обращений по городу Ростову-на-Дону - 333 человека. Сегодняшняя ночь показала, что [за помощью к медикам обратились до] 256 [пострадавших]. <…> Основой [поток приходится на] БСМП Ростова-на-Дону, потому что помощь оказывается всем, но мест в отделениях <…> недостаточно, соответственно, некоторые люди находятся в коридорах»

– глава Минздрава региона Юрий Кобзев

Далее он отметил, что активно ведется работа для того, чтобы все пациенты находились в палатах. Кобзев также обратил внимание на то, что региональная неотложка теперь работает до 22 часов. Кроме того, увеличено количество бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось о том, что в режим повышенной готовности переведены бригады неотложной помощи Ставропольского края, где в ближайшие дни также прогнозируется гололедица.