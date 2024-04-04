Вестник Кавказа

18-й Международный Каспийский Инвестиционный Форум открылся в Праге

18-й Международный Каспийский Инвестиционный Форум открылся в Праге
Стартовал 18-й Международный Каспийский Инвестиционный Форум. Мероприятие проходит в Праге с рекордным количеством спикеров.

В четверг в Праге открылся 18-й Международный Каспийский Инвестиционный Форум.

Участниками двухдневного мероприятия станут 18 спикеров – это максимум за всю историю форума.

На открытии форума была отмечена важность форума в развитии экономических отношений между странами. Цель мероприятия заключается в расширении деловых связей между странами, создании новых возможностей для инвестиций и сотрудничества, обмен идеями о бизнес-среде.

Организаторами выступают Joint Bridges и Caspian Energy Club Czechia, официальную поддержку оказывают посольства Азербайджана и Турции в Чехии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и Иран намерены развивать судоходное партнерство

Россия и Иран намерены развивать судоходное партнерство

Паводковые воды из России напитали озера на западе Казахстана

Паводковые воды из России напитали озера на западе Казахстана

СОР29 и РАН провели встречу в Москве

СОР29 и РАН провели встречу в Москве

Создание искусственных островов одобрили в Азербайджане

Создание искусственных островов одобрили в Азербайджане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы