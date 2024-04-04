18-й Международный Каспийский Инвестиционный Форум открылся в Праге

Стартовал 18-й Международный Каспийский Инвестиционный Форум. Мероприятие проходит в Праге с рекордным количеством спикеров.

В четверг в Праге открылся 18-й Международный Каспийский Инвестиционный Форум.

Участниками двухдневного мероприятия станут 18 спикеров – это максимум за всю историю форума.

На открытии форума была отмечена важность форума в развитии экономических отношений между странами. Цель мероприятия заключается в расширении деловых связей между странами, создании новых возможностей для инвестиций и сотрудничества, обмен идеями о бизнес-среде.

Организаторами выступают Joint Bridges и Caspian Energy Club Czechia, официальную поддержку оказывают посольства Азербайджана и Турции в Чехии.