17 июля истекает срок зерновой сделки

Опубликовано: 8:59, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Порт Одессы покинуло последнее судно в рамках черноморского соглашения. Россия заявляла, что не будет продлевать зерновую сделку.

Последнее судно, груженное зерном, вышло из порта Одессы в рамках завершающейся в понедельник, 17 июля зерновой сделки. Судно следует под флагом Турции.

Напомним, что российская сторона заявляла о то, что не видит для себя выгод в продлении черноморского соглашения. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что Россия будет направлять продовольствие в нуждающейся страны вне черноморского соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что страны-участницы соглашения не выполняли требований российско стороны.