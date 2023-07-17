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17 июля истекает срок зерновой сделки

17 июля истекает срок зерновой сделки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Порт Одессы покинуло последнее судно в рамках черноморского соглашения. Россия заявляла, что не будет продлевать зерновую сделку.

Последнее судно, груженное зерном, вышло из порта Одессы в рамках завершающейся в понедельник, 17 июля зерновой сделки. Судно следует под флагом Турции.

Напомним, что российская сторона заявляла о то, что не видит для себя выгод в продлении черноморского соглашения. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что Россия будет направлять продовольствие в нуждающейся страны вне черноморского соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что страны-участницы соглашения не выполняли требований российско стороны.

Зерновая сделка нужна и России, и Турции - Марков

Зерновая сделка нужна и России, и Турции - Марков

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