15 тысяч человек за день посетили "Сочи парк"

В последний день 2023 года "Сочи парк" посетили свыше 15 тыс человек. Это рекордное число гостей за пять лет.

"Сочи парк" принял 31 декабря рекордное число посетителей, о новом рекорде рассказала гендиректор парка Людмила Кузнецова.

"Рекордное количество посетителей - более 15 тыс взрослых и детей из разных регионов страны, в том числе из городов Сибири и Дальнего Востока, провели финальный день 2023 года, катаясь на аттракционах и участвуя в праздничной программе "Сочи парка"

– Людмила Кузнецова

Это почти втрое больше, чем в допандемийном 2019 году, подчеркнула она.

Отметим, что "Сочи парк" - первый не только в Сочи, но и в стране тематический парк развлечений. Он был открыт 10 лет назад и включает различные аттракционы, зоопарк, совариум, дельфинарий и другие развлечения для всей семьи. Единый билет на день стоит 2,2 тыс рублей, дети ростом ниже 107 см проходят в парк бесплатно.