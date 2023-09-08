100-летие Расула Гамзатова: праздничные конверты выпустили в Дагестане

Опубликовано: 18:25, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В рамках празднования столетнего юбилея Расула Гамзатова в Дагестане напечатали партию специальных конвертов. Они уже отправлены на почты по республике.

Почтовые конверты, посвященные юбилею Расула Гамзатова, издали в Дагестане, рассказали в республиканском Минцифры.

В ведомстве уточнили, что тираж составил 100 тыс экземпляров.

"Спецгашение прошло в пятницу в центральном отделении почты России в Махачкале. Среди приглашенных на торжественное мероприятие первый замминистра цифрового развития республики Рамазан Абдуллаев"

– министерство

Конверты украшены символикой, которая была официально утверждена для празднования столетия Расула Гамзатова.

Они уже направлены в почтовые отделения республики.

"В центральном отделении [почты] Махачкалы также есть переводной штемпель выпущенный к юбилею Расула Гамзатова, он будет находиться там до конца этого года"

– Минцифры Дагестана