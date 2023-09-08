100-летие Расула Гамзатова: праздничные конверты выпустили в Дагестане

В рамках празднования столетнего юбилея Расула Гамзатова в Дагестане напечатали партию специальных конвертов. Они уже отправлены на почты по республике.
Почтовые конверты, посвященные юбилею Расула Гамзатова, издали в Дагестане, рассказали в республиканском Минцифры.
В ведомстве уточнили, что тираж составил 100 тыс экземпляров.
"Спецгашение прошло в пятницу в центральном отделении почты России в Махачкале. Среди приглашенных на торжественное мероприятие первый замминистра цифрового развития республики Рамазан Абдуллаев"
– министерство
Конверты украшены символикой, которая была официально утверждена для празднования столетия Расула Гамзатова.
Они уже направлены в почтовые отделения республики.
"В центральном отделении [почты] Махачкалы также есть переводной штемпель выпущенный к юбилею Расула Гамзатова, он будет находиться там до конца этого года"
– Минцифры Дагестана