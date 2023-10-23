Вестник Кавказа

В следующем году в Шуше пройдет неформальная встреча ОТГ

В следующем году в Шуше пройдет неформальная встреча ОТГ
© Фото: Сайт ОТГ
В 2024 году в Шуше проведут неформальную встречу представители стран-участниц ОТГ. Это следует из документа, который подписали участники прошедшего саммита ОТГ.

Неформальная встреча стран ОТГ состоится в 2024 году в Азербайджанской Республике в городе Шуша. Такая информация опубликована в тексте декларации, которую подписали участники юбилейного десятого саммита ОТГ.

Сегодня в Астане, где состоялась встреча глав тюркских государств, азербайджанской стороной было предложено провести неформальное собрание на территории республики. Все участники саммита единогласно поддержали эту инициативу.

"Главы государств и правительств Организации тюркских государств принимают предложение Азербайджана провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Шуше в конце апреля или начале мая 2024 года"

– декларация саммита ОТГ

3 ноября в столице Казахстана завершил свою работу саммит ОТГ, который проходил под девизом «Тюркский век». По его итогам была подписана декларация, в которой сказано о всестороннем развитии связей между государствами тюркского мира, а также о продвижении проектов международных транспортных коридоров.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1280 просмотров
Поделиться:

Читайте также

11-й саммит ОТГ примет Бишкек

11-й саммит ОТГ примет Бишкек

Саммит Организации тюркских государств, проходивший в столице Казахстана Астане, подвел итоги. Следующую, 11-ю по счету встречу лидеров государств примет столица Киргизии.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы