В следующем году в Шуше пройдет неформальная встреча ОТГ

В 2024 году в Шуше проведут неформальную встречу представители стран-участниц ОТГ. Это следует из документа, который подписали участники прошедшего саммита ОТГ.

Неформальная встреча стран ОТГ состоится в 2024 году в Азербайджанской Республике в городе Шуша. Такая информация опубликована в тексте декларации, которую подписали участники юбилейного десятого саммита ОТГ.

Сегодня в Астане, где состоялась встреча глав тюркских государств, азербайджанской стороной было предложено провести неформальное собрание на территории республики. Все участники саммита единогласно поддержали эту инициативу.

"Главы государств и правительств Организации тюркских государств принимают предложение Азербайджана провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Шуше в конце апреля или начале мая 2024 года"

– декларация саммита ОТГ

3 ноября в столице Казахстана завершил свою работу саммит ОТГ, который проходил под девизом «Тюркский век». По его итогам была подписана декларация, в которой сказано о всестороннем развитии связей между государствами тюркского мира, а также о продвижении проектов международных транспортных коридоров.