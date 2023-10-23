В следующем году в Шуше пройдет неформальная встреча ОТГ

Неформальная встреча стран ОТГ состоится в 2024 году в Азербайджанской Республике в городе Шуша. Такая информация опубликована в тексте декларации, которую подписали участники юбилейного десятого саммита ОТГ.
Сегодня в Астане, где состоялась встреча глав тюркских государств, азербайджанской стороной было предложено провести неформальное собрание на территории республики. Все участники саммита единогласно поддержали эту инициативу.
"Главы государств и правительств Организации тюркских государств принимают предложение Азербайджана провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Шуше в конце апреля или начале мая 2024 года"
– декларация саммита ОТГ
3 ноября в столице Казахстана завершил свою работу саммит ОТГ, который проходил под девизом «Тюркский век». По его итогам была подписана декларация, в которой сказано о всестороннем развитии связей между государствами тюркского мира, а также о продвижении проектов международных транспортных коридоров.