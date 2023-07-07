Ядерные державы 2023: сколько ядерного оружия в мире

Сегодня ядерное оружие - одно из самых смертоносных и разрушительных в мире - это средство сдерживания, и в мире несколько государств, обладающих внушительным ядерным арсеналом. Расскажем, что такое ядерная гонка, сколько ядерного оружия в мире и кто им обладает.

Ядерное оружие было создано почти 80 лет назад. Тогда американские физики, работавшие над передовой технологией, были уверены, что их инновация позволит одержать верх над странами Оси, в том числе Германией Гитлера и Японией Хирохито. Завершить Вторую мировую войну с помощью атомных бомб удалось, однако на этом путь ядерного оружия завершен не был.

Что такое ядерная гонка?

На сегодняшний день, по данным Statista, в мире примерно 13 тыс. ядерных вооружений, и их число продолжает увеличиваться. Во время холодной войны в мире насчитывалось до 60 тыс. атомных бомб: каждая из стран стремилась создать как можно больше в рамках так называемой ядерной гонки, которая продолжалась с 1945 по 1991 годы. Создав ядерное оружие в 1945 году, США надеялись, что им удастся сохранить монополию на новую технологию, но уже через четыре года СССР провел собственное первое испытание атомной бомбы. За ним последовали и другие страны:

Великобритания - в 1952 году

Франция - в 1960 году

Китай - в 1964 году

Индия - в 1974 году

Сложные ядерные технологии оказались доступны одним странам, а для других стали заветной целью. Сегодня основные ядерные державы увеличивают свой ядерный арсенал в рамках новой гонки вооружений на фоне раздающихся опасений по поводу начала ядерной войны.

Средство сдерживания

В истории атомные бомбы в качестве оружия использовались всего два раза: в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Последствия оказались катастрофическими. С тех пор ни одна держава в мире не использовала ядерное оружие против другой страны. В современном мире ядерное оружие, его наличие и периодические испытания служат средством устрашения и сдерживания, предупреждающим соперников и о конкурентов о том, насколько опасным может быть их вмешательство. Почти 90% всех ядерных вооружений принадлежат России и США.

У кого сколько ядерных боеголовок?

В мире 9 стран располагают ядерным оружием.

Россия

В 2023 году самый большой ядерный арсенал в мире у России. В ее распоряжении примерно 6 тыс. ядерных боеголовок, более 1,5 тыс. из которых развернуты, то есть готовы к использованию в любой момент.

США

В США 5400 ядерных боеголовок, из которых более 1700 - развернуты на подводных лодках и в пусковых шахтах глубиной в 25 метров. Почти половина развернутого американского арсенала находится в состоянии повышенной боевой готовности и может быть активирована в любой момент по приказу президента. Межконтинентальные баллистические ракеты с ядерной боеголовкой могут быть запущены в течение двух минут.

Китай

Китай, присоединившийся к клубу ядерных держав в середине 1960-х, обладает куда более скромным, по сравнению с США и Россией, арсеналом: всего 410 ядерных боеголовок. Однако любая из них может быть мощнее, чем бомбы, сброшенные на японские Хиросиму и Нагасаки. Около 100 из имеющихся ядерных боезарядов могут достичь территории США. В отличие от США и России у Китая нет развернутых ядерных вооружений, поскольку страна придерживается политики не нанесения первого удара.

Франция

У Франции около 300 ядерных боеголовок, большая часть которых развернута на подводных лодках, а оставшиеся - на крылатых ракетах воздушного базирования. Франция позиционирует свою стратегию сдерживания исключительно как оборонительную, при этом не исключая возможности использовать ядерное оружие первой в случае чрезвычайной ситуации и законной самообороны.

Великобритания

У Великобритании по состоянию на 2023 год - 225 ядерных боеголовок. При этом еще в 2021 году страна заявила, что не будет публиковать данные о своем ядерном арсенале. Стратегически развернутых боеголовок в Великобритании около 120, все они - на подводных лодках. Еще 40 может быть развернуто в любой момент. Ракеты, которые оснащены ядерными боеголовками, это американские ”Трайденты”. Два года назад Великобритания, которая ранее заявляла, что не собирается превышать порог в 180 ядерных боеголовок, сообщила, что новый потолок - 260, и достигнут этот уровень будет к середине десятилетия.

Пакистан

У Пакистана ядерное оружие появилось в 1998 году. Пакистан, в отличие от других стран, не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 года, оставляя за собой право создавать смертоносные вооружения. Свой ядерный арсенал Пакистан обновляет, во многом ориентируясь на ядерные возможности соседней Индии. В настоящее время у Пакистана 170 ядерных боеголовок, ни одна из которых не развернута.

Индия

Индия, как и Пакистан, не подписывала ДНЯО, и сегодня у нее более 160 ядерных боеголовок, причем производство ядерных вооружений продолжается. Основной причиной, по которой Индия решила обзавестись ядерными вооружениями, стал конфликт с Пакистаном. Как и у Пакистана, все ядерные боеголовки Индии находятся в резерве и не развернуты.

Израиль

Израиль официально не признал наличие у себя ядерных вооружений, однако считается, что у него как минимум 90 ядерных боеголовок. Обладание Израилем ядерным оружием стимулирует страны региона на приобретение собственного ядерного арсенала. По оценкам экспертов, у Израиля достаточно материала, чтобы создать примерно 200 ядерных боеголовок.

Северная Корея

Северная Корея создала собственное ядерное оружие последней из ядерного клуба - в 2006 году. По данным Statista, на 2023 год ядерный арсенал КНДР - 20 боеголовок, а материала достаточно на 30-40 боезарядов. Ядерное оружие Северной Кореи вызывает тревогу у целого ряда стран региона, в том числе у Японии и Южной Кореи, а также у США. В прошлом году Северная Корея приняла закон, в котором указан список ситуаций, при которых государство имеет право использовать ядерное оружие первой. Среди них - неминуемая угроза недружественных сил, а также необходимость предотвратить катастрофу для народа и правительства.