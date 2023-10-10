Ученые СКФУ спасают источники Кавминвод

Источникам легендарных кавказских минеральных вод грозит истощение, а часть из них уже непригодны для употребления. Как спасти ценнейший ресурс, придумали ученые Северо-Кавказского федерального университета.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали интеллектуальную автоматизированную систему, которая позволит рационально и бережно использовать месторождения уникального природного ресурса - минеральной воды Северного Кавказа, пишет сборник XXVI International Conference on Soft Computing and Measurements.

"Наша разработка даст возможность бережно расходовать ресурс месторождений, избегая чрезмерной нагрузки. Алгоритм оценивает объем воды, стабильно поступающей из источника, а также вероятность отклонения добычи от планируемых показателей"

- доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян

Система учитывает все возможные осадки и оценивает различные способы отбора воды, прогнозируя и корректируя устойчивость месторождения с учетом нужд потребителей. Сейчас ученые вуза работают над ее интерфейсом, позволяющим в автоматическом режиме управлять месторождениями, - передает РИА Новости.

Напомним, Росприроднадзор еще три года назад забил тревогу по поводу того, что минеральные источники на Северном Кавказе находятся в угрожающем состоянии, добыча минеральной воды ведется с нарушениями и без комплексного плана, а верхний горизонт вод уже непригоден для питья.