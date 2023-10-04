В Иране пройдут масштабные военные учения

Учения «Иктидар 1402» стартуют в центре Ирана. Маневры проходят на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Иран готовится к проведению учений в центре страны. Маневры пройдут в провинции Исфахан. Стало известно, что участие в учениях примут различные подразделения вооруженных сил страны.

Напомним, что учения проходят на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В частности, Израиль неоднократно заявлял о готовности к проведению наземной операции в палестинском анклаве.

В среду, 26 октября, ВС еврейского государства провели наземную операцию на мини-копии сектора Газа. Копия была создана еще в 2006 году и с тех пор функционировала как учебный центр сухопутных подразделений ЦАХАЛ.