В Грузии бастует Geosteel

Опубликовано: 20:27, 19 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Рустави остановился завод металлургической продукции Geosteel – на нем началась масштабная забастовка. Бастующие требуют, чтобы им увеличили зарплаты. Руководства завода пока что игнорирует их требования.

Грузинские профсоюзы рассказали сегодня о начале масштабной забастовке на заводе Geosteel в Рустави – бастуют металлурги предприятия, требуя переговоров с работодателем. Они хотят, чтобы работодатель привел условия труда в соответствие с нормами, и прежде всего увеличил зарплату.

Как пишет ТАСС, в объединении профсоюзов уточнили, что завод бастует с воскресенья, и на данный момент протестующие против неприемлемых условий труда не готовы озвучивать более подробные требования, помимо роста зарплат.

Известно, что на заводе Geosteel в Рустави работает порядка 400 человек. Прекратили труд не все сотрудники, но большинство из них, в связи с чем завод прекратил выпуск металлургической продукции.

Из руководства Geosteel к бастующим пока что никто не пришел.