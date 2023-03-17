Самолеты греческой авиакомпании будут летать из Салоник в Тбилиси

Опубликовано: 12:39, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце весны самолеты авиакомпании Aegean Airlines начнут совершать полеты из Салоник в Тбилиси. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Первый запланирован на 22 мая.

Греческий авиаперевозчик Aegean Airlines к лету запустит рейс из Салоник в Тбилиси. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Агентства гражданской авиации.

Самолеты по данному направлению будут летать в период с 22 мая по 5 октября. Рейсы планируются дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Напомним, Aegean Airlines возобновили рейс Афины – Тбилиси летом 2021 года, после отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Ранее на этой неделе стало известно, что молдавская авиакомпания Air Moldova начнет выполнять полеты из Кишинева и Батуми. Первый рейс запланирован на конец марта.