Самолеты греческой авиакомпании будут летать из Салоник в Тбилиси

В конце весны самолеты авиакомпании Aegean Airlines начнут совершать полеты из Салоник в Тбилиси. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Первый запланирован на 22 мая.
Греческий авиаперевозчик Aegean Airlines к лету запустит рейс из Салоник в Тбилиси. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Агентства гражданской авиации.
Самолеты по данному направлению будут летать в период с 22 мая по 5 октября. Рейсы планируются дважды в неделю - по вторникам и пятницам.
Напомним, Aegean Airlines возобновили рейс Афины – Тбилиси летом 2021 года, после отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Ранее на этой неделе стало известно, что молдавская авиакомпания Air Moldova начнет выполнять полеты из Кишинева и Батуми. Первый рейс запланирован на конец марта.