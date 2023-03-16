Находящийся на границе России и Азербайджана новый таможенный пост "Ханоба" Северного территориального Главного таможенного управления Азербайджана приступит к своей работе после реконструкционных работ в ближайшее время.
В торжественной церемонии открытия таможенного пункта "Ханоба" будут участвовать делегации из России и Азербайджана.
Отмечается, отреконструированный пост ускорит транспортировку грузовых автомобилей по коридору "Север-Юг", а также поспособствует улучшению пропускного процесса на границе. Кроме того, пост "Ханоба" призван ликвидировать очереди, которые скапливаются на границе Азербайджана и России.
Стоит добавить, что таможенный пост "Ханоба" состоит из режимной зоны и терминала для импорта и экспорта. Помимо этого, предусмотрена еще одна зона со зданием дополнительного обслуживания, автостоянками, автобусными остановками, санузлом и заведениями общественного питания. Общая площадь таможенного поста составляет 65636,91 кв.м.