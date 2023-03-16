Опубликовано: 12:20, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сдача в эксплуатацию нового таможенного поста на российско-азербайджанской границе произойдет в ближайшее время. Пост ускорит транспортировку грузов по "Север-Югу" и устранит очереди на границе двух стран.

Находящийся на границе России и Азербайджана новый таможенный пост "Ханоба" Северного территориального Главного таможенного управления Азербайджана приступит к своей работе после реконструкционных работ в ближайшее время.

В торжественной церемонии открытия таможенного пункта "Ханоба" будут участвовать делегации из России и Азербайджана.

Отмечается, отреконструированный пост ускорит транспортировку грузовых автомобилей по коридору "Север-Юг", а также поспособствует улучшению пропускного процесса на границе. Кроме того, пост "Ханоба" призван ликвидировать очереди, которые скапливаются на границе Азербайджана и России.

Стоит добавить, что таможенный пост "Ханоба" состоит из режимной зоны и терминала для импорта и экспорта. Помимо этого, предусмотрена еще одна зона со зданием дополнительного обслуживания, автостоянками, автобусными остановками, санузлом и заведениями общественного питания. Общая площадь таможенного поста составляет 65636,91 кв.м.