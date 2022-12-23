В России продвигают идею интеллектуальной экологии

Экология — одна из ключевых тем, способных сформировать у российской молодежи общие созидательные ценности и образ будущего. Сейчас молодое поколение вовлекают в эковолонтерство. Многие молодые экологически ориентированные люди выразили готовность принимать участие в реализации природоохранной политики через интеллектуальный труд. "Экомолодежка.РФ" призвана создать условия для удовлетворения этого запроса.

Механизмы вовлечения молодежи в природоохранную повестку на примере проекта "Экомолодежка.РФ" в Общественной палате РФ обсудили Елена Родионова, председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, Рашид Исмаилов, глава Российского экологического общества, Дмитрий Пекуровский, председатель Российского союза сельской молодежи, и Альберт Сарбалаев, председатель ВОО "Содружество выпускников детских домов “Дети всей страны”", а также молодые люди из разных регионов России: с Байкала, Северного Кавказа, Дальнего Востока…

Как подчеркнула Елена Родионова, ей импонируют современные подходы к теме экологии — переосмысление на новом уровне, интеллектуальный вклад в развитие человека и общества, а для молодого человека это еще социальная траектория, возможность не только сделать лучше мир вокруг себя, но и глобально его изменить. "Уверена, что благодаря вам движение “Экомолодежка.РФ” станет новым посылом, новым смыслом, может быть, новой модой молодежи всей страны, а может быть, и всего мира. Я буду очень рада, если, например, через три месяца, полгода мы уже увидим какие-то результаты с реальной проблематикой и реальными решениями", — сказала она.

Елена Родионова подчеркнула, что ОП РФ стала уникальной площадкой, где гражданские инициативы встречаются с реальными возможностями органов государственной власти. "Важно, что это интересно СМИ, потому что проблематику, с одной стороны, нужно выявлять, а с другой — работать с ней. Как и мои коллеги по ОП РФ, готова максимально помогать, реально участвовать не только в решении проблемных историй, но и в проектировании будущего", — сказала она.

Молодые люди сегодня вовлечены в длительность по высадке деревьев, уборке мусора, проведению субботников, тем не менее у молодых экологов есть запрос на интеллектуальную экологию. Именно поэтому возник проект "Экомолодежка.РФ", рассказал Рашид Исмаилов. Он подчеркнул, что молодежь должна сама управлять своими организациями, и предложил экологическим активистам самим опередить направления, цели и задачи работы. "А мы готовим возможности, создаем условия, обеспечиваем площадки, обеспечиваем доверие. ОП РФ и Российское экологическое общество — бренды устойчивые, с определенным уровнем доверия. Это позволит доносить идеи, результат работы, интеллектуального труда до акторов, людей, принимающих решения на разных уровнях", — пояснил он, подчеркнув, что одна из основных задач новой платформы — быть комфортной для молодежи.

Готовность сельской молодежи подключиться к работе платформы подтвердил Дмитрий Пекуровский: "Решением многих вопросов наши ребята уже занимаются. В рамках программы, я уверен, поучится выстроить системный подход с новыми решениями".

Тема экологии актуальна и для ребят, проживающих в детских домах, заметил Альберт Сарбалаев: "Воспитывать надо начинать со школьной скамьи. Мы готовы подключиться, и все, что от нас потребуется, совместно реализовать, с учетом того что наша организация объединяет более 1,5 тысячи детских домов по всей стране — это около 60 тысяч детей в учреждениях и более 300 тысяч в приемных семьях".

Присутствующим зачитали приветствие от спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова: "Вовлечение молодежи в реализацию государственной природоохранной политики является крайне важной задачей. Экологическое благополучие России и качество жизни наших граждан во многом зависит от активности молодых людей, которые готовы вкладывать свой интеллектуальный потенциал в экологическое развитие нашей страны".

Подводя итоги мероприятия, Елена Родионова указала на одну из миссий проекта "Экомолодежка.РФ" — показать, что экология это не обособленный общественный сегмент, она может и должна проходить через все сферы. Родионова инициировала проведение совместно с проектом "Растим гражданина" экологических проектов в образовательных учреждениях и предложила подумать над тематикой занятий "Разговоры о важном", куда, по ее мнению, тоже вписывается тема экологии.