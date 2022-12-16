Россия встретит Новый год с ключевой ставкой 7,5%

Центробанк России сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых, говорится в заявлении регулятора.

"Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", - сказано в тексте.

В сентябре ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5% - до 7,5% годовых, а также ужесточил риторику, убрав из заявления сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике и ограничившись нейтральной формулировкой. В октябре регулятор оставил ставку неизменной.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, Центробанк предпочел не рисковать с изменением ключевой ставки, поскольку текущие макроэкономические показатели, и прежде всего данные по инфляции, не позволяют с уверенностью понижать ее уровень.



"Я думаю, дело прежде всего в том, что Центробанк очень осторожно и консервативно смотрит на показатели инфляции. У него, видимо, есть некоторые опасения в отношении того, что инфляция снижается недостаточно быстро. Кроме того, существуют инфляционные риски, связанные как с повышением тарифов ЖКХ, так и с ощутимым ослаблением курса рубля", - обратил внимание Александр Абрамов.



При этом России удалось подойти к новому году с существенно меньшими показателями инфляции, чем они прогнозировались весной, когда по российской экономике был нанесен мощный санкционный удар.



"Инфляция в России довольно умеренная. Я думаю, что по итогам года у нее есть шанс оказаться на уровне 11-11,5%, что существенно ниже, чем те прогнозы, которые были по инфляции в начале года. В то же время, мы видим, что инфляция сейчас снижается довольно медленно, и это не позволяет уменьшать ключевую ставку дальше. Даже есть ожидания, что в перспективе возможно повышение ставок ЦБ", - сообщил экономист.