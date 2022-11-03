Макрон делает ставку на атомную энергию

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет упростить правила для ускорения процесса строительства новых ядерных реакторов, поскольку проблемы с обслуживанием затрудняют работу АЭС, а энергетический кризис вынуждает страну отказываться от ископаемого топлива всё более быстрыми темпами.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на министерство преобразования энергетики Франции, правительство Макрона ждет от парламента одобрения закона, предусматривающего сокращение времени строительства АЭС на два года за счет ускорения этапов принятия решения и планирования. Еще один законопроект был разработан с целью более интенсивного развития проектов солнечной и ветровой энергетики.

Предложения были представлены вчера на еженедельном заседании кабинета министров в Париже. В настоящий момент Европа пытается справиться с растущими счетами за энергию и готовится к возможным отключениям электроэнергии грядущей зимой из-за снижения российских поставок газа, а также сокращения объемов атомной энергии, вырабатываемой французской компанией Electricite de France SA. Только 30 из 56 ее реакторов подключены к сети. На остальных производится техническое обслуживание, ремонт и дозаправка. Накануне зимы компания спешит вернуть в эксплуатацию как можно больше АЭС, которые обеспечивают 70% ежегодного энергопотребления страны.

В феврале, за несколько месяцев до переизбрания и накануне украинского кризиса, Макрон заявил, что Франции нужны как минимум шесть новых реакторов, а также ускорение развития возобновляемых источников для укрепления энергетической независимости страны и обеспечения углеродной нейтральности к середине столетия.

Шансы на успех

”Думаю, шансы на успех для возобновляемой и атомной энергетики за счет упрощения всевозможных процедур увеличатся, - заявила министр преобразования энергетики Аньес Панье-Рюнаше в интервью радио France Inter в среду. - Нам необходимо отказаться от ископаемого топлива”.

Если закон будет одобрен, EDF получит возможность проводить подготовительные земельные работы, а также строить офисные здания до получения разрешения на создания атомных установок. Однако дополнительные мощности не спасут Европу от текущего энергетического кризиса, поскольку первый реактор будет запущен не ранее 2035 года. Парламент намерен рассмотреть законопроект в начале следующего года.

Чтобы справиться с краткосрочными рисками дефицита электроэнергии, Франция представила масштабную программу по сокращению потребления газа и электроэнергии на 10% в ближайшие два года. Другие европейские правительства также поставили целью снизить потребление.