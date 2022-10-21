В Китае прокомментировали санкции ЕС против Ирана

21 окт. 11:59

Китай выступает против введения незаконных односторонних санкций, которые не одобрены Советом Безопасности ООН и не основаны на международном праве. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что КНР призывает все стороны содействовать усилиям, направленным на дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Ван Вэньбинь также заявил о необходимости совместно содействовать деэскалации.

Напомним, накануне Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников "Шахед" - Shahed Aviation Industries. Под них также попали три генерала из Исламской Республики. В ЕС пояснили, что все они связаны с поставками беспилотников России.

