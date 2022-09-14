Кирилл Бабаев: "Мы ожидаем более активного вовлечения Азербайджана и Армении в работу со странами ШОС"

Завтра в Самарканде под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стартует 22-е заседание совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На саммите должна быть завершена процедура приема в ШОС в качестве полноправного члена Ирана и принята заявка Белоруссии на присоединение в качестве полноправного члена. Лидеры стран ШОС также рассмотрят темы, связанные с трансафганским транспортным коридором, железнодорожным маршрутом, который позволит членам организации вывести свою продукцию к пакистанским портам.

Исполняющий обязанности директора Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев рассказал "Вестнику Кавказа", почему Китай, заинтересован в налаживании взаимодействия со странами Южного Кавказа, а также дал оценку предстоящему визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Самарканд.

- Азербайджан и Армения выступают в качестве партнеров по диалогу ШОС. Интерес России к ним очевиден, а насколько заинтересован Китай в сотрудничестве с государствами Южного Кавказа?

- Китай заинтересован в том, чтобы налаживать взаимодействие со странами Центральной Азии и Южного Кавказа. Мы видим совместные проекты, существующие между Китаем и Азербайджаном, между Китаем и Арменией. Более того, мы видим заинтересованность Китая в том, чтобы масштабный проект "Один пояс - один путь" включал в себя и государства Южного Кавказа. Я считаю, что это в интересах всех участников. Наверняка реализация этого проекта послужит экономическому развитию государств Южного Кавказа не только как транзитных стран, но и как стран, которые могут быть заинтересованы в участии в большом евразийском пространстве. Речь идет об открытой торговле, свободной, равноправной экономике, словом, о тех ценностях, которые сегодня продвигает Китай и другие страны ШОС.

- Чего можно ожидать от участия с саммите ШОС президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна?

- Мы ожидаем их более активного вовлечения в работу со странами ШОС. Это могут быть самые разные форматы. Например, существует так называемый Каспийский формат, в котором участвует Азербайджан. И этот формат тоже можно интегрировать в экономические проекты ШОС. Мне кажется, что это будет очень интересное сопряжение. Возможно, это принесет какие-то интересные перспективы и для самого Азербайджана и для других стран Южного Кавказа.

- Чего вы ожидаете от участия в саммите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана?

- Турция, безусловно, очень внимательно следит за деятельностью ШОС, понимая, что влияние организации постоянно растет. Это говорит о том, что Турция будет и дальше присматриваться к работе объединения и , весьма вероятно, захочет в каком-то формате в нем поучаствовать. Приезд президента, вывод этого события на высший уровень взаимодействия между ШОС и Турцией - как раз свидетельство того, что организация постепенно наращивает свое влияние в регионе, и все больше государств интересуется ее деятельностью.

- Сегодня говорят, что китайский юань может стать альтернативной доллару и евро. Как вы оценивает позиции китайской валюты?

- Позиции юаня растут, безусловно. Это на сегодняшний день устойчивый тренд, который признают во всем мире. Думаю, что юань и дальше будет расти, потому что все больше и больше стран будет уходить от доллара и евро, которые, как мы видим, часто используются для давления на те или иные экономики. Все-таки позиция КНР заключается в том, что юань ни на кого не давит, никаких условий не ставит. В этом смысле у юаня перспективы хорошие наряду с другими резервными валютами, в частности индийской рупией.

ШОС была основана в 2001 году. В нее входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. В качестве партнеров - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.