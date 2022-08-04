Как работает транспортная и транзитная дипломатия Ирана в условиях западных санкций

Географическое положение Ирана впечатляющее: по суше ИРИ граничит с Азербайджаном, Арменией, Турцией, Афганистаном, Ираком, Пакистаном, Туркменистаном, а также делит акваторию Каспийского моря с Россией, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном, странами Персидского залива (Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ, Кувейтом и Бахрейном) и с Оманом. Соседних стран много, значит и поле для работы внушительное. Так, российская сторона готова заняться строительством участка дороги в Иране, чтобы открыть маршрут из Санкт-Петербурга до Персидского залива. Азербайджан также выразил интерес к строительству этой дороги.

С момента прихода к власти нового правительства в августе 2021 года Иран ведет довольно активную транспортную дипломатию в регионе Южного Кавказа и не только. Официальные лица ИРИ в этом году совершили несколько поездок, направленных на расширение экономических и транспортных связей с соседними странами, а также принимали соседей в Тегеране. Так, в начале июля Иран посетил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. На его переговорах с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном речь шла о новых коммуникационных связях между Восточно-Зангезурском экономическим районом и Нахчываном и о реализации совместных проектов на освобожденных от оккупации территориях.

И хотя на повестке саммита России, Ирана и Турции в Тегеране, в котором кроме иранского президента приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, были острые политические проблемы, во время личной встречи президенты России и Ирана обсуждали укрепление сотрудничества в энергетике, промышленности и транспорте, а также реализацию крупных совместных проектов.

В этот вторник в Тегеране прошла встреча министра дорог и городского развития Ирана Ростама Гасеми с руководителем секретариата Межправительственного совета дорожников стран СНГ Бури Каримовым, который пригласил иранские компании к участию в транспортных проектах стран-членов СНГ, а Гасеми призвал к созданию инженерно-технических консорциумов с участием компаний из стран Содружества. Также был сделан акцент на обмен мощностями и возможностями в сфере транспорта и транзита. Гасеми был не единственным министром, с которым Каримов встретился в иранской столице. Глава секретариата Межправительственного совета дорожников стран СНГ прибыл в Тегеран еще в понедельник и успел обсудить расширение транспортно-транзитных связей между Ираном и СНГ с замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. На встрече также затронуты разные аспекты экономического и транспортного сотрудничества между сторонами.

В середине июля секретарь Верховного совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани посетил как Азербайджан, так и Армению. В Баку его принял президент Ильхам Алиев для обсуждения развития транспортно-коммуникационных линий между Ираном и Азербайджаном, а в Ереване - премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как подтвердил на днях посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, коридор, соединяющий Нахчыван с остальным Азербайджаном через территорию Ирана, остается одним из важнейших направлений сотрудничества –транспортный коридор будет состоять из железнодорожных путей, автомобильной дороги и линий электропередачи. Гасеми ранее сообщал, что мост через реку Астарачай между Ираном и Азербайджаном будет построен в течение шести месяцев, продвигается и работа над строительством моста через реку Араз.

На протяжении всего года Иран вел переговоры с Катаром, было проведено несколько встреч, результатом которых стало подписание шести соглашений о сотрудничестве в сфере воздушного и морского транспорта. Последней из встреч стало посещение Тегерана президентом Главного управления гражданской авиации Катара Мохаммедом Фалехом Аль-Хаджри для подписания меморандума о сотрудничестве в сфере авиации. А в конце июля глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта России во время встречи также подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов между Ираном и Россией будет увеличено до 35 в неделю.

В середине июня Тегеран посетил гендиректор агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев. Он провел переговоры с министром дорог и городского развития Ирана Ростамом Гасеми по развитию транспортно-транзитных связей в регионе. За этим последовала встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Эбрахимом Раиси в Тегеране, закрепившая результаты переговоров между министрами подписанием документов о сотрудничестве в разных сферах, в том числе в сфере развития транзита. В июне через Туркменистан и Иран прошел первый поезд, перевозящий контейнеры с серой из Казахстана в Турцию. Это стало возможным после подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и Казахстаном по запуску коридора Средняя Азия – Турция - Европа 23 мая. Согласно этому меморандуму, часть следующих по коридору Китай – Россия - Европа грузов будет перевозиться через Иран по ж/д коридору Китай – Казахстан – Иран - Европа. Первым официальным визитом Раиси стала поездка на саммит в Ашхабаде в ноябре 2021 года, где и был подписан важный трехсторонний меморандум между Ираном, Казахстан и Туркменистаном о взаимопонимании по железнодорожному сотрудничеству. Такая интенсивная работа по расширению транспортных связей привела к увеличению перевозок между Ираном и Туркменистаном на 50%.

В этом году Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и сможет использовать Киргизию в качестве коридора для стран ШОС. Аналогичным образом Киргизия может получить доступ к странам востока и юго-востока через Иран. Встреча президента Ирана с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в конце мая 2022 года, а также подписание меморандумов активизировали транспортный коридор Иран - Афганистан - Таджикистан - Киргизия. Рахмон выразил заинтересованность в получении Таджикистаном доступа к морским портам Ирана Чабахар и Бендер-Аббас для перевозки товаров. Узбекистан и Казахстан также рассматривают порт Чабахар как ворота в Индийский океан.

Порт Чабахар - это ключевой пункт транспортного коридора, связывающего Индию и Афганистан через территорию Ирана. К трехстороннему Чабахарскому соглашению может присоединиться и Оман. В феврале этого года Иран и Оман уже подписали меморандум о взаимопонимании с прицелом на развитие экономических связей и морской торговли через порт Чабахар.

В конце декабря 2021 года было возобновлено движение грузовых поездов по маршруту Исламабад - Тегеран - Стамбул после 10-летнего перерыва. Это сильно сократило путь: чтобы добраться из Исламабада в Стамбул поезду требуется десять дней, что в два раза меньше, чем по морю. Этот маршрут между Пакистаном, Ираном и Турцией может соединиться с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, что поспособствовует расширению китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Кроме того, Иран хотел бы развивать транспортное сотрудничество с Ираком, в том числе построить построить железнодорожную линию Шаламче - Басра протяженностью 32 км, этот вопрос обсуждается последние лет 20, но прогресса пока нет. Эту линию также можно будет соединить с инициативой "Один пояс - один путь".

В конце прошлого года открылся транспортно-логистический коридор ОАЭ – Иран - Турция. Грузы и товары идут паромом из портов ОАЭ через южный иранский порт Шахид Раджаи и территорию Ирана до турецкого порта Мерсин на Средиземном море и обратно. Интерес к порту Шахид Раджаи выражала и Япония, которая хочет начать инвестировать в иранские порты, но ждет отмены американских санкций.

Что касается дорожного сообщения с Турцией, строительство шоссе Урмия - Серов в иранской провинции Западный Азербайджан сыграет важную роль в развитии грузовых и пассажирских перевозок между Ираном и Турцией. Ожидается, что дорога протяженностью 51 км будет открыта в этом году.

В июне глава МИД ИРИ встречался в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тогда была намечен план сотрудничества по разным вопросам, в том числе об активизации индийских инвестиций в строительство иранского порта Чабахар. Кроме того, Индия уже давно выступает за включение порта Чабахар в транспортный коридор "Север-Юг". В июле прогресс в строительстве порта обсудили замминистра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Багери Кани и глава МИД Индии Винай Кватра. Вскоре после этого в Иран прибыл первый российский поезд с товарами для Индии по транспортному коридору "Север - Юг".

Развитие МТК "Север-Юг" продолжается. Россия планирует до 2030 года выделить Ирану $1,5 млрд на строительство и развитие железнодорожной сети, в том числе и участка от пограничного азербайджанского города Астара до иранского города Решт (164 км). Это позволит товарам из России прямо выходить в Персидский залив, а также поможет нарастить грузопоток по коридору на 3-10 млн тонн в год. В данный момент по МТК "Север-Юг" проходят три маршрута: транскаспийский с проходом грузов через астраханский и махачкалинский порты, западный - с транспортировкой через Азербайджан до Астары, и восточный - прямой железнодорожный маршрут из России с выходом на железнодорожную сеть Ирана по пограничному переходу Теджен-Серахс. Также строится участок железной дороги между Захеданом и Чабахаром. Как сообщили в компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана, проект железной дороги в провинции Систан - Белуджистан протяженностью 628 км будет завершен к концу марта 2024 года. Ожидается, что развитие МТК "Север-Юг" придаст мощный импульс развитию торговли России и Ирана со странами Каспийского бассейна и Персидского залива.

Все эти новые транспортные маршруты, уже открытые или лишь намеченные, облегчают интеграцию Ирана в регион и помогут ему сыграть роль в мировой торговой системе. Это также важно и с политической точки зрения, поскольку дальнейшая экономическая интеграция уменьшит негативные последствия американских санкций, направленных на изоляцию Ирана, и принесет выгоду странам региона.