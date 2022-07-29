В Египте раскрыли подробности строительства своей АЭС Россией

Как уже сообщал "Вестник Кавказа" Росатом начал строительство АЭС в Египте. В интервью Al-Monitor официальный представитель министерства электроэнергетики Египта Айман Хамза Айман Хамза объяснил, что получение разрешения на заливку бетона в основание первого блока электростанции, что является важным шагом и крупным достижением, позволило начать фактическое строительство АЭС в дополнение к работам, которые в настоящее время ведутся на площадке, включая завершение установки для опреснения морской воды, и производство оборудования длительного пользования.

"Реактор будет третьего усовершенствованного поколения, что на сегодняшний день гарантирует самую высокую степень безопасности в мире", - сказал Хамза, заметив, что ядерный реактор, предоставленный российской стороной, отвечает самым высоким требованиям ядерной безопасности и характеристикам глобальной безопасности, заложенным в конструкции современных реакторов третьего поколения.

"Системы безопасности российских реакторов ВВЭР-1200 обеспечивают беспрецедентный уровень защиты от внутренних и внешних факторов и воздействий, - отметил он. – Если вдруг в корпус реактора врежется самолет весом в 400 тонн, ректоры не пострадают, ведь они застрахованы от многих факторов, таких как наводнения, землетрясения и другие опасности".

Хамза подтвердил, что Египет предпринял шаги по строительству АЭС в рамках усилий по диверсификации источников энергии. Пресс-секретарь министерства электроэнергетики Египта пояснил, что египетская и российская стороны на высшем уровне заинтересованы в завершении всех необходимых шагов и процедур по строительству первой египетской АЭС, между ними налажена координация.

Бывший вице-президент Управления атомных электростанций Египта Али Абдель Наби охарактеризовал начало строительства как "хорошую новость", которая позволяет достичь "великой стратегической цели" Египта по диверсификации источников энергии. "Египет с нетерпением ждал этого. Это результат многолетних усилий, начиная с 1954 года, когда президент Гамаль Абдель Насер задумал проекты атомных электростанций - но эта мечта натолкнулась на множество проблем и препятствий. Сегодня это стало реальностью", - сказал Абдель Наби в интервью Al-Monitor.

Он подчеркнул, что энергетика стала настоящим ключом к прогрессу и главным колесом экономического развития, отметив, что внедрение атомной энергии на заводах предоставит больше возможностей для трудоустройства. "Заливка бетона в фундамент первого энергоблока атомного реактора будет происходить параллельно с монтажом оборудования российского производства", - добавил он. Абдель Наби объяснил, что одновременно работают две бригады: одна бригада занимается работой с бетоном, а другая бригада занимается поставками из России на непрерывной основе.

В 2017 году Египет и Россия подписали акты о вступлении в силу контрактов на строительство АЭС "Эль-Дабаа" во время встречи президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента России Владимира Путина. "Росатом" объявил о начале производства оборудования для первой в Египте АЭС 1 июня этого года. В последние годы Египет значительно расширил производство электроэнергии, построив несколько электростанций. Теперь Каир планирует экспортировать электроэнергию в такие страны региона, как Саудовская Аравия и Судан.

АЭС "Эль-Дабаа" расположена примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Управление атомных электростанций сообщило, что станция будет состоять из четырех энергоблоков, каждый по 1200 МВт, общей стоимостью $28,5 млрд. На строительство объекта Россией был выдан кредит объемом $25 млрд на 35 лет. Строительство АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года, согласно которым "Росатом" не только построит станцию, но и осуществит поставку ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, окажет помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисном обслуживании станции на протяжении первых 10 лет ее работы, а также построит хранилище для хранения отработанного ядерного топлива.