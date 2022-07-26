В Карачаево-Черкесии сдавали нормативы ГТО

26 июл. 20:05

Около 15 тыс жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) успешно прошли испытания комплекса "Готов к труду и обороне", информирует региональный Минспорта.

"С момента внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО) на территории республики приняли участие в выполнении нормативов более 19 тыс. чел. Успешно выполнили испытания порядка 15 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 10,7 тыс жителей сдали нормативы на золотой знак отличия, более 3 тыс человек - на серебряный, и более 1 тыс - на бронзовый знак отличия.