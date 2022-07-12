Россия начнет торговать с Ираном за риалы

Главы центробанков России и Ирана договорились отказаться от доллара во взаимных расчетах: вскоре все расчеты между странами переведут в национальные валюты – рубль и риал, - сообщил сегодня председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими.

"Мы вместе с главой Центробанка Ирана в ходе своего недавнего визита в Москву встретились с главой Центрального банка, министром экономики, заместителем председателя правительства и председателем российской части российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александром Новаком и заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком", - сообщил он, добавив, что принято решение о стратегическом сотрудничестве двух стран в условиях санкций и давления Европы и США в отношении Ирана и России.

Глава экономической комиссии иранского парламента напомнил: объем торговли Ирана и России в прошлом составлял $2 млрд, теперь эта цифра превысила $4 млрд за последние 9 месяцев, и если тенденция продолжится, объем торговли между Ираном и Россией увеличится на 50% за короткий период времени.

Объем экспорта России в Иран превышает объем экспорта Ирана в Россию, и достижение баланса в торговле между двумя странами требует расширения экспортного доступа Ирана в Россию. Учитывая санкции, наложенные США и Европой на Россию, Исламская Республика Иран может разумно заменить западных производителей на российском рынке.

Также значительно увеличить валютные доходы Ирана может активизация МТК "Север-Юг", который позволяет россиянам выходить к Персидскому заливу и Оманскому морю и экспортировать свою продукцию в страны Персидского залива, - добавил председатель экономической комиссии иранского парламента.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, отказ от доллара во взаиморасчетах двух стран, находящихся под жесткими санкциями США, был неизбежен. "Расчеты в рублях и риалах пойдет на пользу обеим странам, поскольку привязка к доллару так или иначе влияет на рост товарооборота негативно, а использование национальных валют обеспечит позитивную динамику в развитии наших двусторонних отношений. Обе национальные валюты при этом укрепятся, в чем, кстати, иранцы очень нуждаются, а рублю такой шаг добавит экономического престижа", - сказал он.

"Будучи независимыми от решений американского регулятора (по воле которого дорожает и дешевеет доллар), Иран и Россия смогут более стабильно развивать торгово-экономические связи, наращивать товарооборот. По итогам прошлого года он превысил $4 млрд, и это далеко не предел. Надо сказать, что Иран довольно давно проводит политику перехода на национальные валюты, больше 10 лет, республика уже рассчитывается в юанях с Китаем, и вот теперь наконец-то удалось договориться о таком же шаге с Россией, которая усилила курс на независимую экономическую политику в этом году. Привязка к доллару так или иначе подразумевает зависимость от американских финансовых институтов, и отказ от нее укладывается во внешнеэкономические подходы и Москвы, и Тегерана", - подчеркнул Фархад Ибрагимов.

"Существенно, что на фоне нестабильности доллара, который то дорожает, то дешевеет, рубль проявляет себя очень сильно и признан сейчас самой крепкой валютой в мире (хотя американцы и ждали совершенно другой результат). Крепкий рубль поможет нам развивать экономические взаимоотношения с Ираном, и с другими странами, готовыми с нами сотрудничать. Крепкая валюта привлекательна и идея перехода на расчеты в рублях будет находить больше поддержки в мире, среди государств, заинтересованных в обретении независимости от доллара и торговле в национальных валютах. А такова сейчас позиция всех стран, которые проводят независимую внешнюю политику", - заключил политолог.