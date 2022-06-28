Гигантский чайник привлечет туристов в Ташкент

28 июн. 15:24

В Ташкенте может появиться уникальный туристический комплекс - здание в виде традиционного узбекского чайника "пахта", пишет podrobno.uz.

Туристический сектор Узбекистана активно развивается, но чтобы привлекать туристов, нужны новые интересные локации.

Идея построить гигантский чайник пришла к сценаристу и режиссеру Ильвире Даукаевой.

Внутри пятиэтажного комплекса разместятся узбекские чайханы, кинотеатр, залы для проведения фестивалей, Центр изучения и развития национальных ремесел, традиций и обрядов. Вокруг "пахты" раскинутся сад и тенистые аллеи, рассказала она.

Различные госведомства признали проект интересным, но из-за масштабности посоветовали искать инвесторов самостоятельно.

"Несколько лет назад столица искала свой символ, тогда предлагали телевизионную башню, куранты и многие другие объекты Ташкента. В итоге так особо ни к чему и не пришли. Сейчас нет такого здания, по которому жители других стран мира сказали бы – "это точно Ташкент". Когда я решила создавать проект здания-чайника, я думала о том, что он мог бы стать символом нашего города. Посуда "пахта" очень популярна в мире, и она символизирует Узбекистан, узбекское гостеприимство", – поделилась автор идеи.

Архитектурное решение разработали студенты Ташкентского архитектурно-строительного института, проект был выдвинут на международный конкурс студенческих проектов. По оценкам, только на возведение чайника потребуется около $8 млн, целиком крупномасштабный проект требует больших вложений. Инвесторы пока не найдены.