Бездомные собаки бросаются на жителей Чечни

20 июн. 9:26

Стаи бездомных собак бросаются на женщин и детей в Грозном, местные жители просят помочь с ситуацией. Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале @chpgrozny.

По данным свидетелей, бродячие собаки гуляют возле школ, в частности у гимназии №4, детских садов и магазинов.

"Лично отгоняла от ребенка несколько собак, благо мужчина успел подойти. Около "Магнита" на женщину бросились, я через дорогу стояла, не смогла помочь. Хорошо, что она сама отбилась. И это не единичные случаи", - сказано в сообщении.

Автор публикации призвал начать отлов бездомных животных, либо открыть для них в Грозном специальный благотворительный приемник, который люди будут поддерживать.