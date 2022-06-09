Шесть новых электростанций запустили в Узбекистане

9 июн. 11:57

С начала 2022 года в Узбекистане запустили пять новых тепловых электростанций общей мощностью в 1154 МВт и солнечную фотоэлектрическую станцию в 100 МВт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

Отмечается, что возведены газопоршневая ТЭС в Бухарской области на 270 МВт, тепловая станция в Хорезмской области (174 МВт), солнечная фотоэлектрическая станция в Самаркандской области на 100 МВт и три объекта были запущены в Ташкентской области: парогазовая установка (240 МВт); газопоршневая ТЭС (230 МВт); ТЭС (240 МВт).

Стоит отметить, что во время строительных работ было создано 3260 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию – еще 445 новых рабочих мест.

Также стало известно, что до конца текущего года в Хавасском районе Сырдарьинской области запустят еще одну ТЭС на 220 МВт.