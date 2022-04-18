РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Чего ждать России от шестого пакета санкций?

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
Чего ждать России от шестого пакета санкций?

Европейский союз и США взяли курс на разрушение экономики России - об этом еще в первые дни военной спецоперации РФ на Украине прямо сказала МИД ФРГ Анналена Бербок. После пятого пакета санкций и  объявления о готовности ввести шестой очевидно, что Евросоюз останавливаться не намерен.

Итак, с начала военной спецоперации России на Украине Европейский союз ввел пять пакетов санкций против Москвы. Пятый вступил в силу 9 апреля. Он подразумевает запрет на покупку угля и других видов твердого ископаемого топлива в России, начиная с августа 2022 года. Также российские суда не смогут заходить в порты стран Евросоюза за исключением перевозок продовольствия, гуманитарной помощи и энергоносителей.

Не прошло и двух недель, как ЕС готовится уже к шестому пакету под предлогом событий в Буче, которые европейские власти представляют как "военное преступление России". Москва убийство около 300 человек считает провокацией Украины, организованной специально для срыва мирных переговоров и усиления конфронтации. Так или иначе, новый пакет санкций в Брюсселе уже обсуждается вслух.

Их очертания обозначила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В интервью немецкому таблоиду Bild она отметила, что санкции затронут банковский сектор, в частности Сбербанк, а также нефтяной импорт из России. "Нельзя допустить, чтобы президент Путин получил еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые иначе пошли бы в Европейский Союз", - сказала она.

Кроме того, фон дер Ляйен высказалась за продолжение поставок вооружений Украине, в том числе и тяжелых. "Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить то, что ей нужно для защиты и с чем она может справиться", – сказала глава Еврокомиссии.

Ранее, 13 апреля, президент США Джозеф Байден объявил о выделении Украине седьмого пакета помощи в размере $800 млн. Всего за время спецоперации Вашингтон предоставил Киеву поддержку размером в $3,2 млрд. США поставили Украине 200 гусеничных БТР M113, 100 бронированных автомобилей, 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также гаубицы и вертолеты.

Европейцы уверены, что санкции возымеют должный эффект. Фон дер Ляйен ждет дефолта в России, который, по ее мнению, является вопросом времени. Падение ВВП РФ она оценивает в 11%. По прогнозу ЦБ, снижение составит 8% по итогам года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает санкции против "Сбербанка" малоэффективными.

"По Сбербанку, я думаю, уже ничего серьезного нет. В принципе все, что они могли ввести, они уже ввели. Там уже обсуждать нечего, они пытаются из пальца высасывать какие-то новости про финансы. Можно запретить полностью работу SWIFT применительно к энергетике, но тогда уже будет больше вопрос об энергетике, а не о финансах, а именно - что делать с нефтью", - сказал он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Потенциальный запрет на нефть и газ из России может вызвать глубокий кризис европейской экономики.

"Непосредственно объявлять торговое эмбарго по нефти и газу — очень стрессовый сценарий для Европы. Можно долго рассказывать, как это повредит европейской экономике, но я приведу слова главы главного немецкого химического концерна BASF: "Закрытие только одного завода из-за нехватки российского газа будет означать 40 тыс безработных". Газ нужен также для производства азотных удобрений. Какой тогда будет стоимость продуктов питания? Что будет с общей инфляцией? Все это придется останавливать: машиностроение, металлургию, производство бумаги. Многие профессиональные ассоциации сейчас выступают против подобных решений. Профсоюзы могут начать бунтовать", - отметил Митрахович.

Он напомнил, что премьер-министр Италии Марио Драги высказался за введение ввозных пошлин для российских нефти, газа и нефтепродуктов. Однако, по оценкам эксперта, Россия может не согласиться с таким изменением условий контракта и сама прекратить поставки топлива в ЕС. Подобное отношение со стороны ЕС к импортерам может вызвать отторжение и у других поставщиков.

"Другие страны тоже на это могут посмотреть не очень приятным образом. Вряд ли, условно говоря, какая-нибудь Саудовская Аравия захочет играть по правилам, когда ей скажут, что из-за прав человека с сегодняшнего дня ее нефть должна стоить на 40% дешевле. Я думаю, что с Россией такие штуки просто не пройдут. Она, скорее всего, просто перестанет на таких условиях поставлять товары. Если Европа готова к торговому эмбарго, то лучше вводить торговое эмбарго, чем какие-то делать шаги, которые в итоге все равно приведут к торговому эмбарго", - говорит Митрахович.

Попытки оказать давление на альтернативных закупщиков российских энергоресурсов, как Китай и Индия, на что намекает глава Еврокомиссии, по оценкам эксперта, не возымеют эффекта.

1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version