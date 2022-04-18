Чего ждать России от шестого пакета санкций?

Европейский союз и США взяли курс на разрушение экономики России - об этом еще в первые дни военной спецоперации РФ на Украине прямо сказала МИД ФРГ Анналена Бербок. После пятого пакета санкций и объявления о готовности ввести шестой очевидно, что Евросоюз останавливаться не намерен.

Итак, с начала военной спецоперации России на Украине Европейский союз ввел пять пакетов санкций против Москвы. Пятый вступил в силу 9 апреля. Он подразумевает запрет на покупку угля и других видов твердого ископаемого топлива в России, начиная с августа 2022 года. Также российские суда не смогут заходить в порты стран Евросоюза за исключением перевозок продовольствия, гуманитарной помощи и энергоносителей.

Не прошло и двух недель, как ЕС готовится уже к шестому пакету под предлогом событий в Буче, которые европейские власти представляют как "военное преступление России". Москва убийство около 300 человек считает провокацией Украины, организованной специально для срыва мирных переговоров и усиления конфронтации. Так или иначе, новый пакет санкций в Брюсселе уже обсуждается вслух.

Их очертания обозначила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В интервью немецкому таблоиду Bild она отметила, что санкции затронут банковский сектор, в частности Сбербанк, а также нефтяной импорт из России. "Нельзя допустить, чтобы президент Путин получил еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые иначе пошли бы в Европейский Союз", - сказала она.

Кроме того, фон дер Ляйен высказалась за продолжение поставок вооружений Украине, в том числе и тяжелых. "Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить то, что ей нужно для защиты и с чем она может справиться", – сказала глава Еврокомиссии.

Ранее, 13 апреля, президент США Джозеф Байден объявил о выделении Украине седьмого пакета помощи в размере $800 млн. Всего за время спецоперации Вашингтон предоставил Киеву поддержку размером в $3,2 млрд. США поставили Украине 200 гусеничных БТР M113, 100 бронированных автомобилей, 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также гаубицы и вертолеты.

Европейцы уверены, что санкции возымеют должный эффект. Фон дер Ляйен ждет дефолта в России, который, по ее мнению, является вопросом времени. Падение ВВП РФ она оценивает в 11%. По прогнозу ЦБ, снижение составит 8% по итогам года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает санкции против "Сбербанка" малоэффективными.

"По Сбербанку, я думаю, уже ничего серьезного нет. В принципе все, что они могли ввести, они уже ввели. Там уже обсуждать нечего, они пытаются из пальца высасывать какие-то новости про финансы. Можно запретить полностью работу SWIFT применительно к энергетике, но тогда уже будет больше вопрос об энергетике, а не о финансах, а именно - что делать с нефтью", - сказал он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Потенциальный запрет на нефть и газ из России может вызвать глубокий кризис европейской экономики.

"Непосредственно объявлять торговое эмбарго по нефти и газу — очень стрессовый сценарий для Европы. Можно долго рассказывать, как это повредит европейской экономике, но я приведу слова главы главного немецкого химического концерна BASF: "Закрытие только одного завода из-за нехватки российского газа будет означать 40 тыс безработных". Газ нужен также для производства азотных удобрений. Какой тогда будет стоимость продуктов питания? Что будет с общей инфляцией? Все это придется останавливать: машиностроение, металлургию, производство бумаги. Многие профессиональные ассоциации сейчас выступают против подобных решений. Профсоюзы могут начать бунтовать", - отметил Митрахович.

Он напомнил, что премьер-министр Италии Марио Драги высказался за введение ввозных пошлин для российских нефти, газа и нефтепродуктов. Однако, по оценкам эксперта, Россия может не согласиться с таким изменением условий контракта и сама прекратить поставки топлива в ЕС. Подобное отношение со стороны ЕС к импортерам может вызвать отторжение и у других поставщиков.

"Другие страны тоже на это могут посмотреть не очень приятным образом. Вряд ли, условно говоря, какая-нибудь Саудовская Аравия захочет играть по правилам, когда ей скажут, что из-за прав человека с сегодняшнего дня ее нефть должна стоить на 40% дешевле. Я думаю, что с Россией такие штуки просто не пройдут. Она, скорее всего, просто перестанет на таких условиях поставлять товары. Если Европа готова к торговому эмбарго, то лучше вводить торговое эмбарго, чем какие-то делать шаги, которые в итоге все равно приведут к торговому эмбарго", - говорит Митрахович.

Попытки оказать давление на альтернативных закупщиков российских энергоресурсов, как Китай и Индия, на что намекает глава Еврокомиссии, по оценкам эксперта, не возымеют эффекта.