В Ираке началась военная спецоперация Турции

18 апр. 7:46

Как сообщили в Минобороны Турции, сегодня утром началась военная спецоперация турецкой армии против курдских боевиков РПК на севере Ирака.

В спецоперации участвуют спецназ и самолеты ВВС, пишет Анатолийское агентство новостей. Бомбардировщики уже ударили по объектам РПК – складам, бункерам, тоннелям, пещерам и укрытиям.

"Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты... Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет", - заявил министр обороны Хулуси Акар, добавив, что борьба с РПК продолжится, пока не будут ликвидированы все курдские боевики.