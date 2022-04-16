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Эрдоган: экономика Турции войдет в десятку крупнейших в мире

Эрдоган: экономика Турции войдет в десятку крупнейших в мире

Турецкое правительства продолжает курс на превращение национальной экономики в одну из десяти крупнейших в мире, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

 "Турция, расположенная в регионе полном кризисов и конфликтов, продолжает курс на наращивание экономического потенциала, привлекаются новые инвестиции, растет производство и занятость", - сказал он, обращаясь в субботу к участникам церемонии открытия автомобильного тоннеля Фаселис в провинции Анталья на юге страны

Эрдоган выразил уверенность в достижении целей, заявленных как на период до 2023 года, так и на последующие годы.

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