Brent упала ниже $100 за баррель

8 апр. 9:45

Нефтяные цены утром в пятницу демонстрируют отрицательную динамику – стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снижались до $99,99 за баррель, что на $0,59 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне контракт упали на на $0,49 (0,5%), до $100,58 за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,73 за баррель, что на $0,3 (0,31%) ниже итогового значения предыдущей сессии, накануне стоимость этих контрактов упала на $0,2 (0,2%), до $96,03 за баррель.