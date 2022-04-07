К 1 мая под Туапсе подготовят 70 пляжей

7 апр. 0:23

В Туапсинском районе Краснодарского края к началу мая будут подготовлены все муниципальные пляжи, такое сообщение распространила пресс-служба администрации района.

Всего в нем 70 пляжей, в этом году они будут готовы за месяц до официального старта купального сезона. Пляжи почистят, организуют на них дежурство спасателей, установят информационные стенды.

"Высокий курортный сезон уже практически на старте. Нацеливаю специалистов туриндустрии на серьезную работу. У нас есть огромный потенциал, чтобы удивить и привязать к курортам Туапсинского района гостей из разных уголков страны, чтобы каждый турист захотел вернуться к нам снова", - заявил глава района Виталий Мазнинов.

Ранее сообщалось, что в Сочи уже забронировано на майские праздники 80% отелей, что означает, что высокий сезон начнется на курорте на месяц раньше обычного.