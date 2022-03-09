Захарова рассказала об упущенных шансах Запада на улучшение отношений с РФ

9 мар. 10:46

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что страны Запада упустили множество имеющихся у них шансов на прекращение дискриминационной политики в отношении россиян и России.

"Было очень много возможностей у наших западных партнеров завершить подобное поведение в отношении нашей страны. Это тотальная дискриминация России как страны и россиян как народа по всем направлениям", - сказала она.

По словам Захаровой, дискриминация касалась многих сфер. "Чего это только не касалось: спорт, культура, финансовая сфера, экономика, вопросы безопасности и стратегической стабильности, и вопросы международного права, и вопросы в принципе игнорирования каких-либо, не то что глобальных требований, а жизненных интересов нашей страны", сказала дипломат в эфире радио Sputnik.