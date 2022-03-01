Минфин закупит акции российских компаний на триллион рублей

1 мар. 15:30

Российское правительство выделит до 1 трлн рублей на приобретение акций российских компаний в связи с западными санкциями, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Минфину России ... осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более 1 трлн рублей на условиях, определяемых Минфином", - цитирует его РИА Новости.

В целях выполнения этого распоряжения Минфин вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации.