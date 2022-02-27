Выставка художника Рами Меира о горских евреях пройдет в марте в Баку

27 фев. 20:59

Выставка "История одного народа - для всего мира" бакинца, израильского художника горско-еврейского происхождения Рами Меира заработает 1 марта в Азербайджанском национальном музее ковра в Баку, она станет первой персональной выставкой художника - горского еврея на таком уровне в Азербайджане.

В экспозицию вошли более 30 живописных полотен Меира из серии "Горские евреи", работы, выполненные в технике чеканки по металлу, скульптуры из дерева, световые картины и декоративные монеты из драгоценных металлов, сделанные по мотивам живописи художника.

Специально к запуску выставки мастерицы ОАО "Азерхалча" выткали ковер "Губинские ковровщицы из Красной Слободы", на основе сюжета одноименной картины художника. Они справились со сложнейшей задачей - созданием портретного многофигурного ковра в традиционной технике ручного ткачества. Он станет одним из центральных экспонатов выставки.

Все работы Рами Меира посвящены одной теме - истории, культуре, традициям и обычаям горских евреев. Это малая народность с самобытной культурой и собственным языком джуури.

Кроме того, в экспозицию в Азербайджанском национальном музее ковра войдут старинные открытки и предметы декоративно-прикладного искусства горских евреев XIX-XX века из личной коллекции Рами Меира - традиционный текстиль, ювелирные украшения, бытовая утварь.

Художник работал над произведениями серии "Горские евреи" на протяжении нескольких лет - это был отдельный проект-посвящение народу джуури. Он буквально по крупицам восстанавливал историю горских евреев - как историк-документалист. В результате Рами Меиру удалось максимально точно передать не только внешнюю сторону жизни, но и эстетику бытия этого народа, заложенную в фактуре и орнаментах тканей, архитектуре синагог, убранстве домов и лавок ремесленников, в образах его представителей. А будучи частью своей культуры, зная ее изнутри, Рами смог отразить и внутреннюю духовную жизнь народа джуури, его глубокую мудрость и философию.

"Я ставил перед собой задачу создать достоверные, документальные образы своего народа. Поэтому для живописных полотен по книгам, дореволюционным открыткам, старым газетам, архивным документам, рассказам старших моей семьи изучал быт горских евреев, исследовал, из каких материалов создавалась ритуальная утварь, украшения, предметы статуса - кинжалы, карманные часы. Изучал ткани того времени, их текстуры и цвета, и все это перенес на свои картины. Язык живописи мне показался самым выразительным для того, чтобы для потомков в цвете сохранить достоверные образы целой народности и ее культуры", - поведал Рами Меир.

Еще одной частью выставки станет документальный фильм об истории горских евреев.

"Важно понимать, что именно в Азербайджане горские евреи получили возможность спокойно жить, заниматься земледелием, ремеслами, торговлей. В нашем народе Губу называют землей наших матерей. Потому что именно здесь наши матери много веков рожали своих сыновей и дочерей", - подчеркивает художник.

В этом контексте организация персональной выставки Рами Меира в Азербайджанском национальном музее ковра, в одном из главных музеев страны с собранием лучших образцов ковроделия азербайджанских мастеров, приобретает дополнительные смыслы. Особо отметим, что выставка Меира состоится в юбилейный год 55-летия со дня основания музея.

Посетить выставку "История одного народа - для всего мира" можно с 1 марта по 1 апреля 2022 года.