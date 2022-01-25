В Центральной Азии произошла электрическая катастрофа

25 янв. 10:15

Беспрецедентные массовые отключения электричества в Узбекистане, Киргизии и Казахстане сегодня утром связаны с аварией на электросетях Казахстана, такое сообщение распространило Минэнерго РУз.

В нем говорится, что в 10:57 (8.57 мск) в результате крупного отключения электроэнергии в Казахстане пропал свет в Алматы, Шымкенте, Таразе, Туркестанской области и прилегающих районах.

В результате в энергосистеме Киргизии, в том числе в Бишкеке, Оше и других городах, произошли перебои с подачей электроэнергии, отметили в ведомстве. Авария оказала негативное воздействие и на энергосистему Узбекистана, которая подключена к единой электросети, - свет пропал в Фергане и Ташкенте, в Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кашкадарьинской областях.

В Минэнерго Узбекистана добавили, что каждую электростанцию сейчас подключают отдельно.

Министерство энергетики Киргизии подтвердил, что электроснабжение было прервано по всему энергокольцу в Центральной Азии. Представитель ведомства уточнил, что света нет "по всей территории республики", и заверил, что подачу электричества восстановят за полчаса, передает "Интерфакс". Причину сбоя он не назвал.

В "Казахстанской компании по управлению электросетями" (KEGOC) озвучили свою версию событий. "Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана", - приводит сообщение KEGOC Sputnik Казахстан.

В результате произошло аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана", объем ограничений - около 1,5 тыс мегаватт.

Блэкаут спровоцировал серьезные проблемы со связью, транспортом, водоснабжением и теплоснабжением в затронутых ЧП странах.

В Ташкенте не работает аэропорт, поезда могут прибывать с опозданиями, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на "Узбекистон темир йуллари", в оставшихся без света регионах наблюдаются перебои с водоснабжением и связью.

Аэропорт Бишкека, по данным ТАСС, работает благодаря автономному энергообеспечению. При этом отключение электричества повлияло на водоснабжение в Киргизии.

Энергетические ведомства всех трех пострадавших стран сообщают о поэтапном восстановлении подачи энергии.