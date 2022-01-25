Задержаны полицейские, избившие глухонемого подростка в метро Тбилиси

25 янв. 10:08

Двое полицейских, причастных к избиению подростка с ограниченными возможностями в метро, задержаны в Тбилиси, об этом рассказали на брифинге в МВД Грузии.

Один из них обвиняется в бесчеловечном обращении, другой - в злоупотреблении служебными полномочиями, передает Sputnik Грузия.

Ранее СМИ распространили ролик, на котором человек в полицейской форме наносит юноше удары по голове и лицу. По данным прессы, правоохранитель избил молодого человека, хотя его друг пояснил, что тот глухонемой и не может разговаривать.

Сегодня активисты намерены провести минимум две акции протеста в связи с инцидентом.