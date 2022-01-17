Нефть стремится к $90 за баррель

В понедельник цены на нефть продолжают расти на биржах после уверенного повышения на прошлой неделе.

Мартовские фьючерсы на Brent дорожали к 08.15 мск на бирже ICE Futures в Лондоне на $0,17 (0,2%), до $86,23 за баррель. В пятницу Brent достигала $86,06 за баррель. В понедельник цена контракта поднималась до $86,71 за баррель, едва не достигнув максимума с октября 2014 года.

Февральские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене на $0,37 (0,44%), до $84,19 за баррель. В пятницу контракт на WTI подорожал на $1,7 (2,1%), до $83,82 за баррель.

За прошедшую неделю нефть Brent подорожала на 5,3%, WTI - на 6,2%. С начала 2022 года цены на нефть выросли более чем на 10%.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, на рынке нарастают ожидания дефицита нефти. "Ни в 2020 году, ни в 2021 году не было значимых инвестиций в новые нефтяные проекты, а многие не вкладывали деньги даже в поддержание текущей добычи. Участники формата ОПЕК+ в этом время сохраняли ограничения в производстве нефти, и смысл инвестировать даже в поддержание добычи не было, поскольку работа и так шла не на полную мощность? И теперь все это дало о себе знать", - сказал он.

"Мы видим, что на старых месторождениях добыча снижается, а новые проекты не пришли им на замену. Многие участники ОПЕК+ не могут увеличить объемы добычи до повышенной квоты, делают это медленно или попросту находятся на пределе своих возможностей производства нефти. Даже Россия в ноябре не смогла добыть столько, сколько ей разрешено по квоте. На российском нефтепроме недоинвестирование сказалось существенно, прирост добычи очень медленный. И такая ситуация во многих странах. Потому цены на нефть и растут так заметно: есть ожидание, что спрос восстановится, а добыча – нет, откуда возникнет дефицит", - пояснил Игорь Юшков.

Россия в таких условиях будет стремиться всеми силами нарастить производство нефти. "Увеличение нефтедобычи – более значимая для нас задача, чем игра на высоких ценах из-за дефицита. В добыче нас сейчас ничто не ограничивает, а цена устроит и по $50-60 за баррель, чтобы сверстать бездефицитный бюджет. В целом, Россия не стремится к тому, чтобы цены на нефть были всё время максимальными или постоянно росли. К этому стремится Саудовская Аравия, которая хочет продавать свои углеводороды как можно дороже – а Россия настаивает на том, что возрастающий спрос должен быть удовлетворен, следовательно, нефти надо добывать больше. И текущие цены, и цены на $20 за баррель ниже являются комфортными для РФ", - заключил экономист.