В Казахстане проходит день траура по жертвам беспорядков

10 янв. 9:00

Сегодня в Казахстане день общенационального траура по погибшим в результате беспорядков в республике. Точное число жертв неизвестно до сих пор. По предварительным данным Минздрава, погибло 164 человека.

Напомним, что массовые протесты в республике начались 2 января, когда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления охватили и другие города, в числе которых – Алматы, Актау, Шымкент, Нур-Султан и Кокшетау. Республиканское правительство пошло навстречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов), но это не остановило протестующих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января выступил с видеообращением, в котором призвал участников протестов "проявить благоразумие" и не совершать незаконных действий.

Постепенно протестующие от экономических требований перешли к политическим – звучали требования отставки правительства, президента, ухода из политики бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В Алматы на центральную площади вышли тысячи человек, правоохранители для разгона недовольных применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. На следующий день, 5 января, президент республики ввел чрезвычайное положение в Алматинской области и отправил правительство в отставку.

В Алматы протестующие захватили здание мэрии Алматинской области. Также происходили столкновения митингующих с полицейскими в центре города, силовики применяли спецсредства. Протестующие подожгли здание городской администрации и районный филиал правящей партии Nur Otan, а также резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате.

Кроме того, было захвачено здание корпункта телеканала "Мир 24". Затем был осуществлен захват аэропорта Алматы. В Талдыкоргане во время митинга был снесен памятник Назарбаеву.

В связи с протестами Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, так как беспорядки в республике, по его словам, были связаны с внешней агрессией. В ответ страны ОДКБ впервые в истории существования организации задействовали миротворцев для охраны правопорядка в другой стране.

Сроков пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане нет, однако, по словам пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, миротворцы задержатся в стране не дольше недели.

Сейчас в республике действует режим ЧП (до 19 января), комендантский час запрещает находиться на улице с 23.00 до 7.00.

В настоящее время Казахстан постепенно возвращается к нормальной жизни: уже возобновлена работа общественного транспорта, магазинов, восстанавливается авиа и железнодорожное сообщение.