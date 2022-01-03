Памяти Рамиза Абуталыбова

1 января не стало Рамиза Абуталыбова. Его смерть – это невосполнимая потеря не только для Азербайджана, но и для России, и для Франции. Он был кавалером французского ордена "Почетного Легиона", обладателем российской награды "Медаль Пушкина" за заслуги в развитии культуры и искусства, а также медали в честь столетнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики, которой был награжден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Абуталыбов говорил, что его имя Рамиз с арабского переводится как "указывающий путь". Действительно, за свою долгую жизнь он указал путь к истине большому числу людей: многие годы работал в Париже, в секретариате ЮНЕСКО и содействовал возвращению в Азербайджан и Россию культурных ценностей, вывезенных за рубеж после гражданской войны.

Абуталыбов активно увлекся историей эмиграции в Париже, где прожил 16 лет. Именно там он познакомился с писательницей Бану , Умм эль-Бану Асадуллаевой, внучкой бакинских миллионеров Мусы Нагиева и Шамси Асадуллаева (см. "ВК" Кавказские дни Банин), которая подарила Рамизу переписку Ивана Бунина с Мариной Цветаевой. Сейчас эти документы находятся в Музее Цветаевой.Бану же познакомила его с представителями первой волны эмиграции: Николаем Ростелецким и Александром Кусиковым, другом Есенина. (О нем Маяковский писал: "Не будем спорить о вкусах и вкусиках, одним нравится Маяковский, другим – Кусиков").

Ялчын Эфендиев, Рамиз Абуталыбов и Зия Буниятзаде, ГДР, 1959 год

Все свое свободное время Рамиз проводил в эмигрантских книжных магазинах, ведь там можно было купить то, что в СССР не издавалось, причем на русском языке: Мережковский, Алданов, Гайто Газданов, Набоков, Солженицын, журнал "Русская мысль". При этом как дипломат он, конечно, сильно рисковал.

Вернувшись из Парижа, Рамиз Абуталыбов занялся подготовкой к включению памятников азербайджанской культуры во Всемирный список наследия и Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также вместе с коллегами начал составлять четырехтомник "Парижский архив. 1919-1940" Алимардан бека Топчибаши. Авторами сборника были Рамиз Абуталыбов и его друг, историк Георгий Мамулиа, а редактором книги, выпущенной издательством "Художественная литература", выступил Исмаил Агакишиев. Тогда весь коллектив издательства во главе с его директором Георгием Пряхиным сделал очень многое, чтобы четырехтомник увидел свет. Книги издавались при поддержке Российского Представительства Фонда Гейдара Алиева, и это было символично – Абуталыбов работал в ЦК Компартии Азербайджана как раз в то время, когда его возглавлял Гейдар Алиев.

В ходе подготовки четырехтомника Рамиз буквально горел этим, что, возможно продлило ему жизнь. Издание книг по истории Азербайджанской Демократической Республики в целом составляло смысл его жизни. Он любил шутить: "Если люди, жившие в советское время, были благодарны Ленину за счастливое детство, то я сейчас благодарен Вам (всем, кто совместно с ним трудился над изданием четырехтомника) за счастливую старость".

Презентация "Парижского архива" Алимардан бека Топчибаши в МГИМО, май 2019 год

Изданный четырехтомник был презентован на Историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, в МГИМО, в азербайджанском университете ADA. Помню, что наша предварявшая презентацию встреча в университетском кафе с ректором ADA, заместителем министра иностранных дел Азербайджана, давним другом и единомышленником Рамиза Абуталыбова, Хафизом Пашаевым продолжалась три часа. Время пролетело незаметно – я стал свидетелем беседы двух личностей, настоящих патриотов, посвятивших себя процветанию своей страны; сидеть за одним столом с такими людьми было большим везением.

Надо сказать, что Рамиз всегда одинаково держался как с высокопоставленными дипломатами, так и со студентами, а все они его любили и уважали, понимая, что каждая встреча с ним – редчайшая возможность пообщаться с великим учителем и соприкоснуться с реальный историей. Рамиз был сторонником равноправных отношений, основанных на взаимном уважении, не хотел, чтобы его почитали как старшего – он всегда оставался молодым, по-юношески был далек от всего материального. Возвращаясь из многолетней командировки во Францию, вез с собой не одежду, а 200 кг архивных материалов.

Режиссер Хамис Мурадов, Рамиз Абуталыбов, Ахмедийя Джабраилов и оператор Расим Исмайлов во Франции перед съемками фильма про Джабраилова, Париж, апрель 1975

Кроме документов Рамизу удалось привезти из Парижа рисунок художника Филиппа Малявина, который теперь хранится в Государственном историческом музее Москвы, а также две картины Ивана Айвазовского, которые сейчас находятся в Севастополе, в музее Черноморского флота. Работы Айвазовского хранились в Париже у русского эмигранта, сына контр-адмирала Павла Стелецкого, который сам был летчиком французской армии.

Перед передачей картин Стелецкий и Абуталыбов долго и тесно общались. Абуталыбов со смехом рассказывал, что, когда ходил в гости к Стелецкому, старался всегда быть при параде, что наводило супругу Рамиза, Тамиллу ханым, на подозрения, которые рассеялись лишь после того как Абуталыбов (а через него вся страна) стал обладателем великих полотен. Даритель потом рассказал, что эти картины у него просили и представители советского МИДа, и посол Советского Союза во Франции, но он их отдал именно Абуталыбову. Почему? "Потому что в разговорах со мной этот хитрый кавказец ни разу не произнес слово СССР, а всегда говорил только "Россия"!"

За эти и другие заслуги в развитии культуры и искусства указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Рамиз Абуталыбов был награжден "Медалью Пушкина". Рамиз также оказался в списке 269 советских дипломатов, включенных в 1990 году во Всемирную энциклопедию "Кто есть кто в международных отношениях", написал более трех десятков книг, издание многих из них спонсировали азербайджанские предприниматели, причем делали они это как из уважения к истории своей страны, так и из уважения лично к Рамизу, к тем ценностям, которым он посвятил всю жизнь.

С Хураман и Фидан Гасымовыми, Рустамом Ибрагимбековым и Севдой Микайылгызы

Рамиз Абуталыбов был одним из лучших читателей "Вестника Кавказа". Его оценка "Создание "Вестника Кавказа" – это большое и историческое дело" и сейчас вдохновляет нас – как оценка человека высочайшего духовного уровня с настоящими ценностями.

Рамиз выступил инициатором ремонта надмогильных памятников деятелям АДР, захороненным во Франции и Турции, и побывал там вместе с Гейдаром Алиевым; в последние годы получал президентскую пенсию, назначенную Ильхамом Алиевым за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской культуры, также президент Азербайджана вручил ему медаль в честь 100-летия Азербайджанский Демократический Республики.

Президент Азербайджана Гейдар Алиев и Рамиз Абуталыбов на могилах Алимардан бека Топчибаши и Джейхун бека Гаджибейли (Париж)

В последние годы в основном жил в Москве, был активным участником всех мероприятий, посвященных истории и культуре Азербайджана.​ Скучал и по Парижу, говоря: "В Париже очень нравится, но у меня в Москве правнук растет. Для меня нет более близкого человека, чем мой правнук. Говорят, если человек видит правнука, это счастливый человек".

Всю свою жизнь он посвятил своему народу и, к счастью, дожил до освобождения Карабаха.

Легендарный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы очень точно подметил: "Каждое общение с Рамиз-беем подстегивало сделать что-то для и во имя… Он открыл мне творчество Ашрафа Мурада, с которым был когда-то дружен, познакомил с Чингизом Гусейновым, Горяниным, Талалаем… От него я впервые услышал о расстрелянных нацистами под Монте ди Незе азербайджанских легионерах. Как они с Рустамом Ибрагимбековым ​ выступили в прямом эфире на одной из передач во Франции, раскрыли причины и осудили ввод ​войск в Баку и расстрел мирного населения в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

В город который обеспечил благодаря бакинский нефти Победу над гитлеровским фашизмом в войне моторов. В ​город ставший родиной людей различных национальностей. А перед этим силами зла был ​ спровоцирован в мирным процветающим городе национальный конфликт."

"Как-то раз я увидел, что он носит при себе флаг Азербайджанской Демократической Республики, с которым ее делегация отправилась из Баку на Парижскую конференцию, но так и не вернулась из-за госпереворота и установления советской власти. Я в очередной раз ехал на Эльбрус и предложил поднять этот флаг над вершиной. Когда я вернул ему флаг по возвращении, его радость была безгранична", - вспоминает Исрафил Ашурлы.

В одном из последних интервью "Вестнику Кавказа" Рамиз сказал: "У меня есть любимая фраза: "Я сделал все, что мог, пусть другие сделают лучше"".

Справка: Рамиз Абуталыбов родился в 1937 году. В 1960 году окончил геологический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1968 году поступил на факультет международных организаций Всесоюзной академии внешней торговли в Москве. После трех лет учебы в академии несколько месяцев работал в МИД СССР. С 1971 года работал в ЮНЕСКО. В 1980-1984 годах заведовал отделом ЦК КП Азербайджана по зарубежным связям. Стоял у истоков зарождения азербайджанской диаспоры. В Париже выпустил четыре книги на французском языке о Карабахе и карабахском конфликте. Был автором книг об азербайджанцах – участниках движения Сопротивления. Добился установки мемориальной доски на доме в Париже, где жил Топчибаши. Кавалер французского ордена Почетного легиона, обладатель медали Пушкина, Национальной премии им. Г.З.Тагиева, а также медали "100-летие Азербайджанской Демократической Республики".