Нефть стремится начать новый год с $80 за баррель

29 дек. 10:00

Нефть продолжает дорожать: ее котировки растут на ожиданиях публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Так, к 8:08 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,2%), до $79,1 за баррель. Накануне Brent подорожала на $0,34 (0,4%), до $78,94 за баррель.

В то же время февральские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,04 (0,05%), до $76,02 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,41 (0,5%), до $75,98 за баррель.

Поддерживать уровень цен вблизи максимумов за месяц позволяют аппетит к риску и новости касательно распространения нового штамма коронавируса "омикрон" и его последствий для экономики. Помимо этого, запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,09 млн баррелей.