Крымчан ждут снег и морозы  

Согласно данным Крымского гидрометцентра, в республике на предстоящей неделе будет морозно и снежно. Согласно прогнозу, в ночь на понедельник ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, что принесет на полуостров значительное похолодание.

Уточняется, что самым холодным днем станет среда: ночью температура будет опускаться до -15 градусов. Днем – от 3 до 8 градусов ниже нуля.

Днем в понедельник столбики термометров покажут до 4 градусов ниже нуля, а уже начиная со вторника дневные и ночные показатели будут ниже ноля. Ветер с порывами до 15-20 м/с.