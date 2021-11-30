Главная » Новости

Штамм "омикрон" поразил нефтяной рынок

Штамм &quot;омикрон&quot; поразил нефтяной рынок

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $71 впервые с 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 9:11 по московскому времени цена февральского фьючерса на Brent снижалась до $70,82 за баррель (3,37%).

Помимо этого, стоимость на январские фьючерсы WTI упали до $67,83 за баррель (3,03%).

Как отмечают аналитики, падение прежде всего связано с распространением по миру нового штамма коронавируса "омикрон", из-за которого многие страны уже закрыли авиасообщение с его очагом - государствами на юге Африки. Трейдеры предпочитают продавать фьючерсы на опасениях, что "омикрон" может спровоцировать новое глобальное закрытие границ и, как следствие, падение спроса на авиационное топливо.

1800 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!