Штамм "омикрон" поразил нефтяной рынок

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $71 впервые с 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 9:11 по московскому времени цена февральского фьючерса на Brent снижалась до $70,82 за баррель (3,37%).

Помимо этого, стоимость на январские фьючерсы WTI упали до $67,83 за баррель (3,03%).

Как отмечают аналитики, падение прежде всего связано с распространением по миру нового штамма коронавируса "омикрон", из-за которого многие страны уже закрыли авиасообщение с его очагом - государствами на юге Африки. Трейдеры предпочитают продавать фьючерсы на опасениях, что "омикрон" может спровоцировать новое глобальное закрытие границ и, как следствие, падение спроса на авиационное топливо.