Ушла из жизни композитор Ася Султанова

Советский композитор, член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств АзССР Ася Султанова умерла в возрасте 98 лет.

"Сегодня не стало прекрасного человека, одного из корифеев национальной музыки, члена Союза композиторов России , заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Аси Султановой", - сообщил в понедельник азербайджанский композитор и вокалист Гасым Халилов.

Музыкальное образование Султанова получила в Государственной консерватории им. П.Чайковского в классе профессора Виссариона Яковлевича Шебалина, большую часть жизни прожила в Москве, однако всегда считала себя бакинкой.

"Своими песнями я хочу сделать общение азербайджанцев и россиян еще теснее", - говорила она.

Произведения Султановой всегда были тесно связаны с азербайджанской национальной музыкой. На ее счету камерно-симфонические произведения, музыка для детей, документальных и художественных фильмов.

Ее песней "Россия" завершались правительственные концерты в Кремлевском дворце, поэма для голоса с оркестром "Ода "Азербайджан" является фондовой записью Всесоюзного радио. Композитор сотрудничала с такими исполнителями, как Муслим Магомаев, Роберт Рождественский, Юрий Гуляев, Тамара Миансарова, Бедрос Киркоров, Рашид Бейбутов.

Султанова - автор известных "Человек, которого я жду", "Звезды Баку", "Если со мною ты". Композитор написала гимн солидарности азербайджанцев, гимн, посвященный дружбе народов мира, музыку "Баку-Москва", "Балладу о земляках".

Ася Султанова родилась в Баку в 1923 году в семье ученого-геолога, советского нефтяника и преподавателя английского языка. Начала учебу в Азербайджанской консерватории, однако спустя два года перевелась в Московскую консерваторию по классу композиции Е. К. Голубева. Была супругой композитора Владимира Шаинского и сыграла большую роль в его музыкальной судьбе.