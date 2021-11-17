ЛУКОЙЛ пробурит скважину в азербайджанском секторе Каспия

"ЛУКОЙЛ" готов пробурить скважину в азербайджанском секторе Каспия в рамках проекта Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP).

"Мы уже вошли в проект по историческим затратам. Мы взяли на себя финансирование очередной скважины", - сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Проект SWAP расположен на мелководье к югу от Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. СРП по проекту было подписано между BP и азербайджанской государственной нефтегазовой компанией SOCAR в декабре 2014 года, а "ЛУКОЙЛ" 28 сентября 2021 года подписал соглашение о приобретении у BP 25%-ной доли участия в геологоразведочном проекте. После закрытия сделки BP останется оператором проекта с долей 25%. Третьим участником проекта является SOCAR с долей 50%.

Всего в рамках проекта планируется бурение трех разведочных скважин.