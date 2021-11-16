Главная » Новости
Азербайджан Иран

Байрактар: "Газпром" и Турция ведут переговоры по увеличению поставок

Байрактар: &quot;Газпром&quot; и Турция ведут переговоры по увеличению поставок

"Газпром" может нарастить поставки газа в Турцию, соответствующие переговоры уже ведутся. Об этом рассказал журналистам замглавы Минэнерго республики Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

"Мы ведем переговоры с "Газпромом" по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у "Турецкого потока" есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд кубометров газа", - приводит слова замминистра ТАСС.

Чиновник добавил, что Анкара рассчитывает на то, что поставки российского газа по итогам текущего года превысят 20 млрд кубометров.

2545 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!