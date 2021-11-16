Байрактар: "Газпром" и Турция ведут переговоры по увеличению поставок

"Газпром" может нарастить поставки газа в Турцию, соответствующие переговоры уже ведутся. Об этом рассказал журналистам замглавы Минэнерго республики Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

"Мы ведем переговоры с "Газпромом" по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у "Турецкого потока" есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд кубометров газа", - приводит слова замминистра ТАСС.

Чиновник добавил, что Анкара рассчитывает на то, что поставки российского газа по итогам текущего года превысят 20 млрд кубометров.