Bank of America обещает нефть по $120

Bank of America поднял прогноз цены на нефть Brent до $120 за баррель: такой отметки, по оценкам аналитиков института, она достигнет в середине следующего года, передает агентство Bloomberg.

"Bank of America ожидает, что к концу июня 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до $120 за баррель", - сказано в сообщении.

Специалисты BofA отмечают, что глобальный энергетический кризис спровоцировал скачок цен на газ и уголь во всем мире, что существенно ускорило восстановление цен фьючерсов на бенч-марки на биржах в Лондоне и Нью-Йорке до прежних высоких уровней.

Трейдеры также отмечают, что подъем спроса на бензин, так же, как и на дизельное и авиатопливо, вместе с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить рост нефтяных цен в будущем году.